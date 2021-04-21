鴻海集團與美國威斯康辛州政府針對投資威谷科技園區達成新合約。鴻海表示，這讓集團有更多彈性因應全球市況，因應到2025年數位基礎建設硬體產品的大方向。

鴻海集團董事長劉揚偉20日指出，未來在威州投資除了既有的網通設備和伺服器外，也布局醫療相關項目，電動車產線也在考量之內，「快要確定」是否在威州州設電動車產線。

美國威州州長艾佛斯（Tony Evers）今天正式宣布與鴻海集團達成新合約，根據官網訊息，主要內容包括若鴻海集團在2026年之前聘用1454名員工、且平均薪資達到5萬3875美元、投資規模達6.72億美元，州政府將提供8000萬美元以績效評估為基礎的獎勵措施。

新合約放寬鴻海集團以及其他製造商，不需綁定製造或生產特定產品的要求，只要能符合僱用員工和資本投資的目標，就可以享有獎勵措施。

相關新合約也讓鴻海集團旗下工業富聯（FII）美國公司可享有獎勵措施的資格。威州政府指出，新合約讓威州納稅人減少達27.7億美元的稅務負擔。

對此鴻海集團發布聲明指出，感謝隸屬威州政府的威斯康辛州經濟發展公司WEDC（Wisconsin Economic Development Corporation）董事會批准新合約，讓集團有更多彈性因應全球市況尋求商機，這個彈性也可讓集團在威州關鍵的貢獻得以更有預測性和穩定性。

鴻海表示，預估投資規模約6.72億美元的新合約，仍是WEDC經濟發展項目的大計畫之一，新合約內容是展望2025年基於數位基礎建設硬體產品的預期方向。

鴻海指出，新合約能讓集團、旗下各附屬公司、合資企業、以及全球合作夥伴等的方向更明確與確實，集團很高興能與威州艾佛斯政府及團隊合作，透過新合約降低威州納稅人的負擔，而原來在2017年協商的初期目標，因不可預期的市場波動產生變化。

鴻海表示，新合約仍受惠獨特的優惠條件，讓威州和威谷科技園區成為驅動商機和增加工作機會的矚目之地，鴻海會持續與WEDC及當地合作夥伴攜手，在威谷布局市場導向的發展項目。

工業富聯日前表示擴充在美國威州廠區伺服器和數據中心產能，因應當地雲端運算客戶需求。

市場人士分析，這次合約內容修正，主要針對2017 年的合約規範，代表未來鴻海集團在威州的投資，不需要限定在10.5代面板廠相關項目，也放寬鴻海子公司、關聯企業參與投資的機會，迄今鴻海並沒有拿到任何補貼。

2017年鴻海集團與時任共和黨籍威州州長華克（Scott Walker）簽訂初期投資協議，鴻海當時規劃在威州拉辛郡（Racine）設立10.5代線先進8K液晶顯示（LCD）面板廠，投資規模估達100億美元，也規劃僱用1.3萬名員工，當時威州政府擬提供的租稅減免獎勵規模達40億美元。

鴻海集團指出，迄今在威州投資規模約9億美元，其中包括占地100萬平方英呎的先進製造廠區、30萬平方英呎的智慧製造中心、12萬平方英呎的多功能建築、以及高效能運算中心球體建築，並增加超過3500個建築工作機會。

(中央社)