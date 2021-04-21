劉姓男子假冒警察向外籍應召女恐嚇取財。（翻攝畫面）

劉姓男子假冒警察向外籍應召女恐嚇取財。（翻攝畫面）

劉姓男子假冒警察向外籍應召女恐嚇取財。（翻攝畫面）

新北市板橋警分局後埔所員警昨（19）日在館前東路某大樓執行清樓專案，針對可疑處所逐戶清查時，其中一戶開門的男子竟身穿警察制服，員警詢問他單位、職級，該男無言以對，坦承假冒警察向該戶應召女子恐嚇取財，員警遂將該男和應召女子帶回偵辦。

昨天下午6時40分，薛姓、李姓警員在館前東路某大樓執行清樓專案，竟見1名身穿警察制服的男子前來應門，一開始向員警表示，查獲屋內有名從事色情交易的外籍女子，但2員並未見過該男，遂詢問該男職級、服務單位，該男均無法回答，只好坦承假冒警察。

經查，該名39歲劉姓男子假冒警察，向外籍應召女子恐嚇交付身上財物，但女子身無現金，劉男遂取走女子手機，正欲離開時，沒想到卻遇到正牌警察。

警方查扣手銬、瓦斯槍、警帽、警察臂章、一線四星階級章、手機等贓證物。偵訊後，警方以涉嫌恐嚇取財、假冒公務人員身分將劉男送辦；另外籍女子則依社會秩序維護法妨害風化函送偵辦。

(中時 )