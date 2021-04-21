一名國家級田徑男教練，利用他教練證才能帶選手出國比賽的權勢，8年前要求一名女選手到摩鐵與他發生性關係，一審依利用權勢性交30罪判刑5年10月，二審只認定2罪且考量男子已與被害人達成和解，輕判10月，可易科罰金並給予緩刑3年，最高法院駁回上訴確定。

男子是被害人就讀國中時的學務主任兼田徑隊教練，2011年她上大學後仍繼續接受他的田徑訓練指導，男子除規劃、安排她參與國內、國際各項田徑賽事，並保管及管理她各類比賽獎金。

不料，男教練為滿足自己私慾，罔顧師生倫常，明知她參加國際賽事需仰賴其訓練指導及推薦，竟以此要求就讀大學二年級的女選手，在2013年間到汽車旅館與他發生性關係，她因訓練、就業及申請獎金等需要，只好隱忍屈從。

台中地方法院將他依對受監督之人利用權勢性交罪共30罪，各處有期徒刑1年，執行5年10月；台中高分院重新認定犯罪事實，認定男教練只構成2次犯行。

台中高分院考量男教練案發後其擔任的教職業遭解聘，二審審理期間已與被害人成立訴訟上和解，賠償25萬元並全數支付完畢，將2罪各判刑6月，執行10月且可易科罰金，宣告緩刑3年，緩刑期內接受法治教育3場次，他不服提上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時 )