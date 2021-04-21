美國中情局日前公布2021年全球生育率預測，台灣位居最後一名；而近日「德國看守協會」提出了「2021年氣候變遷績效指標」，台灣在溫室氣體排放、再生能源發展、能源使用等排名都位居吊車尾的位置，對此，前國民黨主席朱立倫指出，這都是民進黨政府火力全開，讓民眾「用肺發電」的結果。

台灣今年嚴重乾旱，民眾苦不堪言，朱立倫昨(20)晚在臉書中指出，面對水資源短缺，我們應該從需求面的管理做努力；但就長期而言，全球氣候變遷問題不解決，未來缺水、限水恐怕變成台灣必須面對的新常態。

朱立倫表示，不幸的事實是台灣這幾年在國際評比「改善氣候變遷方面」表現還特別差，並貼出資料顯示，在「德國看守協會」提出的「2021年氣候變遷績效指標」中，台灣在溫室氣體排放、再生能源發展、能源使用等排名都位居吊車尾的位置。

2021年氣候變遷績效指標。(圖/翻攝自朱立倫臉書)

朱立倫指出，台灣在發電上大量使用化石燃料，「用肺發電」的結果不僅造成空氣污染傷害民眾健康，更會大量增加碳排放造成全球暖化，先進國家為了減少碳排放，紛紛減少火力發電；但是台灣這幾年卻是火力發電比例持續增加，2020年占總發電已高達82.23%；在火力全開之下，台灣在國際氣候變遷績效表現的評比上吊車尾，排名倒數第五名。

當美國總統拜登宣布重返巴黎協定展現降低碳排放的決心，法國總統馬克宏提出公投讓打擊氣候變遷納入憲法中，全球7個國家已經以修憲方式將氣候變遷入憲的同時，朱立倫指出，台灣必須展現決心，將「氣候變遷」入憲，並且訂定明確的降低碳排放目標的時程表。

朱立倫認為，在能源管理上，必須要有強制性的積極作為，例如告別低電價政策，智慧電網列為施政重點，或是降低火力發電比例，早日還給民眾健康的肺，也讓台灣作為世界公民的一員為全球氣候變遷做出貢獻。

(中時新聞網)