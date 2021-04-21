花蓮縣壽豐鄉18日晚上10多時連發生2起強震，規模分別為5.8及6.2，全台有感，根據經濟部中央地質調查所研究，全台33條斷層中，有11條斷層在50年內有超過2成機率會發生規模6.5強震，其中花蓮玉里斷層機率更超過5成。

花蓮縣壽豐鄉18日連2強震驚嚇全台，2次地震中花蓮的最大震度更到達5級強及6級弱，強度可使牆壁龜裂、物品掉落，更慘恐導致房屋倒塌，就連中部的震度最大也到4級，台北3級，台灣的災防告警系統兩度急發「國家級警報」預警。氣象局地震測報中心則說，未來2周不排除再發生規模3至5的餘震。

台灣地震頻繁，最怕就是強震來造成重大災情，經濟部中央地質調查所去年調查全台31處斷層，其中有11條斷層有2成以上機率，會在50年內發生規模6.5強震，強震機會最高的是玉里斷層53.4%、機率超過一半，接下來是池上斷層45%、米崙斷層42.4%、瑞穗斷層32.2%、彰化斷層30.2%、大甲（鐵砧山）24%、新化斷層23.1%、九芎坑斷層21.4%、車籠埔大尖山（北段）斷層20.9%、恆春斷層20.8%、觸口、大尖山（南段）斷層20.2%。

而台灣的經濟命脈科學園區中，南部科學園區一旁有新化斷層，中部科學園區則被大甲、彰化和車籠埔大尖山3大斷層包夾，未來50年爆發強震的機率也高達2至3成。預先做好防災準備是當務之急。

圖為台灣斷層活動潛勢圖，其中未來50年有11條斷層有2成以上機率發生6.5強震。(翻攝自 經濟部中央地質調查所網站)

(中時新聞網)