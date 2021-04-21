駐日代表謝長廷4月14日在臉書貼文表示「從我個人立場，這是很簡單自然而的事，但從代表台灣的立場，我必須考量我們三座核能發電廠的廢水也是排放入海，自己排放又抗議日本排放，就義正辭嚴了。」立委表示，日本核災後接觸爐心的核廢水與我國排放的冷卻水是截然不同的，駐日大使可以隨便在臉書任意帶風向毫無發言規範嗎？這對國家形象是嚴重的傷害。

立法院教育及文化委員會今(21)日邀請原能會、農委會、外交部、經濟部、海委會、台電就「日本政府將排放福島核電廠含氚廢水恐造成海洋污染與我國政府因應措施」進行專題報告，並備質詢。

我駐日代表謝長廷日前於臉書發文表示，核廢水無法處理，台灣地方不大，一旦發生核災必然滅亡，台灣3座核能發電廠的廢水也是排放入海，自己排放又抗議日本排放，就義正辭嚴了。

國民黨立委萬美玲表示，謝駐日代表了解這次情境下台日核電廠排放的廢水是截然不同的嗎？即使有原能會的專業，但是各部會仍基於不同立場做不同解讀，原能會應該要讓外交部知道排放的廢水是不一樣的，跨部會應該要動起來。

國民黨立委林奕華表示，外交人員難道沒有發言規範嗎？駐日代表可以在個人臉書隨意帶風向嗎？這是對國家形象的嚴重傷害，謝長廷的發言是來自外交部的訓令嗎？

外交部台日關係協會秘書長郭仲熙否認，強調外交部會轉達原能會的關切與遺憾之意。

林奕華痛批，外交部現在變成原能會的「外交局」了，這才是真正要表達遺憾的地方，外交部的立場應該要強烈反對，這才是真正表達國家的立場。

民眾黨立委高虹安指出，駐日代表這樣的發言對我漁業未來像日本要求損失補償並不適當，因為連我們的官員都說我們有排放核廢水，駐日代表的橫向聯繫應該加強，「原能會要好好教外交人員相關專業，因為說出去的話已經收不回來了。」

原能會主委謝曉星緩頰，311核災發生後我國已經2次透過外交表示關切，謝代表本身不是核工專業，講的只是全球核電廠都有將廢水排放入海的情況，「我強調，我並不是說謝代表沒有專業喔！」

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(中時 )