譜瑞-KY(4966)挾NB市場持續暢旺，且隨著巨量資料成長，傳輸速度不斷提升，推升NB高速傳輸需求大幅增加，且預計在USB 4.0普及後，將帶動Re-Timer快速成長，譜瑞-KY首季營收已經高於財測，法人也樂觀預估每股獲利將落在12元，譜瑞-KY將於28日舉辦法人說明會，屆時將公布第一季財報，也會對第二季產品布局、缺料狀做出更詳盡說明。

譜瑞-KY目前高速傳輸產品營收佔比約30～35%，由於電子產品傳輸速度不斷增加，提供譜瑞-KY每年超過10%的營運成長，未來高速傳輸介面產品仍扮演譜瑞-KY營運成長動能重要角色。

譜瑞-KY主要應用產品為NB及平板，過往NB內部結構的功能設計相對單純，且資料傳輸速度較慢，隨著巨量資料的成長，傳輸速度不斷提升，推升NB高速傳輸需求大幅增加，且未來在USB 4.0普及後，對Re-Timer需求亦將快速成長，因此，譜瑞-KY未來營運成長動能非來自於NB每年數量的成長性，而在於NB內部設計結構性質量的轉變，此外，譜瑞-KY在顯示器的部份，為滿足不同客戶需求及產品規格的升級，將從早期僅提供eDP Tcon轉變為提供多元整合元件產品，eDP Tcon+Source Driver、eDP Tcon + Source Driver+Touch等各種解決方案。

由於新冠疫情帶動的居家辦公需求持續，推升PC/NB、平板需求持續成長，加上PS因為高速傳輸介面有新品推出，伺服器Re-Timer已開始量產出貨，帶動譜瑞第一季營收43.44億元，季增加1.89%、年增加46.67%，高於財測高標，法人樂觀預估，譜瑞第一季每股獲利逾12元，且第二季將持續成長。

(時報資訊)