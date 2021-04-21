蘋果(Apple)舉行線上發表會，推出搭載自家晶片M1的平板電腦與桌上型電腦，法人預期，蘋果晶片代工廠台積電(2330)可望受惠。不過，台積電今早開低跌落600元大關，盤中一度跌8元至594元。

蘋果在線上發表會推出新款平板電腦iPad Pro和桌上型電腦iMac，兩項產品皆搭載蘋果自家晶片M1；法人認為，台積電是蘋果晶片主要代工廠，隨著蘋果產品擴大採用自家晶片，預期台積電可望受惠。

但周二美國科技股走跌，台積電ADR 20日下跌0.45美元跌幅0.39%，換算每股約台幣646.89元。台積電周二收在602元，三大法人持續聯手賣超3725張。

台積電上周四下午法說會後，股價連續第四天下壓；隨著法人持續賣超，台積電今早再度跌落600元關卡，一度達594元。

台積電本次法說會行情失靈。公司調高今年營運成長預估至20%，資本支出上修至300億美元，並預期未來18個月供應都將吃緊，只是第2季毛利率與獲利面臨下滑壓力。

受惠高效能運算需求持續成長，台積電預期，第2季營收將約129億至132億美元，以中間值計，將季增約1%，展望符合外界預期。惟預期第2季毛利率因5奈米比重提升等因素影響，面臨下滑壓力，將約49.5%至51.5%。法人預期，台積電第2季獲利可能持續滑落。

(時報資訊)