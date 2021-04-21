曾奪得例行賽得分王頭銜的「飆風玫瑰」羅斯，季中從活塞轉戰尼克之後稱職扮演起老將角色，最近連續9場替補身分出賽，連同今日12投8中攻下17分，幫助尼克109比97擊敗黃蜂，拿下7連勝。

經歷過重大傷病的羅斯，非常珍惜每次上場機會，而原本都是球隊先發球員的他，如今雖然當家主角的身分退居二線，但對於球隊而言卻是家有一老如有一寶，成為穩定軍心的最佳磐石。

羅斯最近9場比賽從板凳出發，反而有著出奇效果，連續9場得分上雙，手感也愈來愈好，而尼克在他的領軍下不但7連勝到手，而且再次看到重返季後賽契機。

尼克挾著這波7連勝氣勢，目前戰績32勝27敗，東區排名超越塞爾提克來到第五席次，僅次於七六人、籃網、公鹿與老鷹，是近十年來最佳表現。如果再加把勁，有機會拉下老鷹，進而在季後賽首輪拿到主場優勢。

羅斯賽後表示，「我已經很久沒有這種連勝感覺了，同時也非常渴望再次打季後賽，如今的尼克有著強大的凝聚力，當一個人倒下，另一個人會挺身而出。」

(中時 )