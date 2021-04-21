台中東友扶輪社38位成員在本月16日從台中出發展開為期9天「四極寶島-公益環島-社區服務」公益活動，途經漁港也進行淨灘活動。（東友扶輪社提供／馮惠宜台中傳真）

為公益而騎！台中東友扶輪社38位成員在本月16日從台中出發展開為期9天「四極寶島-公益環島-社區服務」活動，以每騎1公里捐贈5元挹注致力推動海洋垃圾清除計畫「台灣湛藍海洋聯盟」，雖然隊伍仍在環島，但目前已募集超過30萬元。

有鑑於海洋垃圾已經是世界共同的議題，人類製造的垃圾，讓海洋生物承擔，造成海洋生物浩劫，然而這些垃圾最後還是會回歸到人類的食物鏈，為保護海洋，台灣湛藍海洋聯盟發起「為湛而戰」計畫，致力於開發海洋垃圾子母車，放在港灣垃圾熱點中，以半自動化的方式移除港灣海漂垃圾，透過科技找回大海的湛藍。

台中東友扶輪社依扶輪服務宗旨，以進來學習、出去服務的精神，推動本次「四極寶島-公益環島-社區服務」公益活動，東友扶輪社去年新成立腳踏車委員會，希望藉著騎腳踏車讓社友們喜愛運動，強健身體。

經過一年訓練，今年發起此次公益活動，預計9天的環島募款行程，募款款項用於清除海洋垃圾，希望藉由本活動點燃大家對台灣海洋生態環保的重視，並以扶輪世界人的力量傳遞永續球、重視環保的訴求。

平均58歲的車隊，出發前與推動海洋垃圾清除計畫「台灣湛藍海洋聯盟」團隊討論，如何共同協助海洋垃圾的清除，本次活動東友湛士出錢出力，每騎1公里，捐贈5元與湛團隊，38位成員每人約7公里原訂可募集133000元，唯清理松柏漁港估計需30萬元的經費，扶輪社友慷慨捐獻，預估至少捐出30萬元。

車隊自4月16日出發，4月24日將回到台中，途中行經河川沙灘也透過身體力行淨灘，而除了目前正在進行的公益環島外，台中東友扶輪社預計在11月27日結合台中市政府社會局活動，一起清理台中松柏漁港及其周邊河道流域。

(中時 )