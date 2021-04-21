明基材（8215）董事長陳建志表示，面板產業需求很旺，整體偏光片供需還是偏緊的狀況，預期工廠維持滿載一路延續到第三季。公司今年產品往高值化發展，像是85吋偏光片、解決色偏問題的產品都已經量產，看好今年毛利率還會再提升。

明基材參與Touch Taiwan 2021智慧顯示與觸控展，透過結合自有核心技術，以機場貴賓室的情境空間展示先進光學機能膜材料技術，包含居家娛樂、車用所需之畫質提升與低反射護眼解決方案、Micro LED無縫拼接一體黑光學膜、行動辦公所需之主動防窺技術以及兼具智慧調光之綠建材。透過結合不同之光控制材料技術，滿足未來多樣化之創新場域應用。

明基材料以「光控制技術的多元解決方案」為主題，結合其光學、材料及製程上的核心技術，展示多款光控制膜的進階演化。其中，其中以自有精密雕刻技術為基礎的UHDEP以及OLED CS Film，可有效提升面板畫質，並已獲多家國際品牌採用。為了滿足摺疊螢幕的需求，經過實驗室測試，產品通過20萬次以上的折疊測試。也符合高解析攜帶型顯示器的要求。

ANSLCF雙面投影膜突破OLED透明顯示器僅能單面投放之限制，可同時提供場域單片雙面之投影顯示，並具廣視角、高畫質之品味。降低環境二次光害與投影時在畫面上的hot-spot亮點。出色的圖像質量，顏色，對比度，分辨率，清晰度等，讓觀賞者無論在任何角度，都可以清晰地看到顯示內容。

展場的另一亮點為無接觸防疫的幫手，藉由光學膜與浮空觸控模組的結合，取代接觸頻繁的觸控按鍵，降低公共空間病毒接觸風險，接觸感染機會。擬真的觸控回饋與敏感度，讓使用者也能輕鬆地操作。迎向後疫情時代的生活需求與部份領域的工作模式。

此次參展，明基材料更在循環經濟專區，以模型手法，運用偏光膜生命週期，水循環流程的環保再用，帶出四大主軸。

1.水循環:透過製程技術與純化設備，每滴水可在明基材料重複循環利用15次。2.無溶劑光學膠:藉由新配方設計，降低產品的碳足跡。3.節能: 透過自有微結構與智能窗膜技術，提升光循環效率，滿足使用者與室內空間的需求。4.偏光膜材料的再利用 : 透過與工研院共展，針對偏光膜各層材料，展示再生應用的方向。

(工商 )