雲林縣台一丁線莿桐鄉莿桐國中前今天早上7點11分發生一起4輛撞成一團車禍事故，1輛廂型車翻覆，雲林縣消防局救護人員為提早確認傷患是否有出血現象，首次使用院前超音波掃瞄，並上傳醫師群組判讀，幸好5名傷者都僅輕傷。

5名傷者分別是轎車駕駛陳男（32歲）、廂型車駕駛楊男（19歲）以及車上乘客張男（18歲）、陳男（40歲）、翁男（29歲），分別送往台大雲林分院、成大斗六分院、雲林基督教醫院救治。

莿桐國中前的台一丁線4輛車追撞。（雲林縣消防局提供）

莿桐國中前的台一丁線4輛車追撞。（雲林縣消防局提供）

這起車禍發生在今天早上上學時刻，報案人說有4輛車撞在一起，雲林縣消防局獲報後派遣莿桐、西螺、斗六、六合、公園等單位，出動消防車2部、救護車5部、消防人員13名搶救。

消防局人員到場時發現一輛白色廂型車翻覆、一輛黑色轎車車頭全毀，另一輛轎車與一輛廂型車雖在車禍事故中但受損不重。

雲林縣消防局救護人員為提早確認傷患是否有出血現象，首次使用院前超音波掃描，並上傳醫師群組判讀。（雲林縣消防局提供）

翻覆的白色廂型車上包含楊姓駕駛共4人搭乘，楊男獲救時主述「左腹疼痛」，高級救護技術員（EMPT）立即使用超音波掃瞄上傳醫師群組，提早讓醫生確定是否有內出血，所幸受傷不重，這也是雲林縣消防局首次使用超音波搶救的案件。

(中時 )