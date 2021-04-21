雲林縣台一丁線莿桐鄉莿桐國中前今天早上7點11分發生一起4輛撞成一團車禍事故，1輛廂型車翻覆，雲林縣消防局救護人員為提早確認傷患是否有出血現象，首次使用院前超音波掃瞄，並上傳醫師群組判讀，幸好5名傷者都僅輕傷。
5名傷者分別是轎車駕駛陳男（32歲）、廂型車駕駛楊男（19歲）以及車上乘客張男（18歲）、陳男（40歲）、翁男（29歲），分別送往台大雲林分院、成大斗六分院、雲林基督教醫院救治。
這起車禍發生在今天早上上學時刻，報案人說有4輛車撞在一起，雲林縣消防局獲報後派遣莿桐、西螺、斗六、六合、公園等單位，出動消防車2部、救護車5部、消防人員13名搶救。
消防局人員到場時發現一輛白色廂型車翻覆、一輛黑色轎車車頭全毀，另一輛轎車與一輛廂型車雖在車禍事故中但受損不重。
翻覆的白色廂型車上包含楊姓駕駛共4人搭乘，楊男獲救時主述「左腹疼痛」，高級救護技術員（EMPT）立即使用超音波掃瞄上傳醫師群組，提早讓醫生確定是否有內出血，所幸受傷不重，這也是雲林縣消防局首次使用超音波搶救的案件。
(中時 )
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