花旗集團（Citigroup Inc.）上周無預警宣布結束包括台灣在內的13國消金業務，新上任的執行長Jane Fraser不諱言是希望提高集團的整體收益，接下來不排除進行其他業務調整。

花旗計畫將非美國的金融業務集中在香港、新加坡、倫敦及阿拉伯聯合大公國等4個大型金融中心，結束包括台灣、大陸及韓國等13國消金業務，專注在財富管理與投資等服務。

根據CNBC報導，2月才剛接掌花旗業務的新執行長Jane Fraser首度說明退出消金市場的原因，Jane Fraser說：「在未來十年，我們想成為贏家，為了達到這個目標，我們要評估哪些業務將能夠成功獲勝，而哪些業務又能輕易與別人合作，共創最大利益。」

為了讓運作能更快上軌道，接下來花旗可能再出現業務調整，Jane Fraser雖未透露更多細節，但強調花旗還有更多事情要去完成。

報導指出，Jane Fraser上任後首要目標就是要提高集團的整體收益，並讓花旗的淨利追上摩根大通及美國銀行等同業，目前花旗全球市值排行美系銀行第三，僅次於小摩與美國銀行。

花旗初步策略將著重在財富管理上， 這也是花旗認為最有可能追上腳步的關鍵，Jane Fraser說：「除了全球業務之外，我們認為在財富管理上擁有獲利翻倍的潛力。」

(中時新聞網)