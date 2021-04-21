桃園市大園區一名58歲的曾姓男子，20日晚間獨自乘坐電動輪椅外出與朋友聚餐小酌，返程時因不勝酒力在路口睡著，巡邏員警見狀趕緊上前解危，同時聯繫其家屬前來接人，讓曾男得以平安返家。

大園警分局大園派出所警員黃鉦傑、許育方，20日晚間巡邏行經中正東路與橫湳路口時，看見一名男子坐著電動輪椅，在轉彎處一動也不動，員警上前查看，發現男子渾身酒氣正在呼呼大睡，由於當時天色昏暗且該處鄰近交流道，車來車往相當危險，員警趕緊將男子叫醒，並將他推至路旁安全地點。

曾男醒後還一臉茫然，渾然不知發生什麼事，經員警告知後，曾男才頻頻向警方道謝。曾男表示，晚間他與朋友聚餐，因氣氛熱烈不小心多喝了幾杯，才會不勝酒力醉倒在路邊，對於自己的行為也覺得相當不好意思。警方後續協助聯繫曾男的家屬前來接人，家屬對於警方的熱心表示相當感謝。

警方呼籲，民眾參加聚餐應酬如有飲酒，應搭乘大眾運輸工具或請親友接送，以免發生危險。

(中時 )