台灣近期飽受極端氣候之苦，推動「淨零碳」是全球趨勢，新北市長侯友宜21日宣布要在2030年達到減碳30％，完成打造八里區為淨零碳示範區、三重第二行政中心碳中和、及都市更新或大型開發區（如塭仔圳、蘆南蘆北）納入零碳設計。侯說，能源政策是中央主導，盼《氣候變遷行動法》等盡速完成立法，中央怎麼做地方一定配合，一起達到2050淨零碳目標。

22日是世界地球日，新北市環保局21日市政會議提出「零碳翻轉、新北先行」專案報告，所謂淨零碳也就是排放的碳與吸收的碳達到抵銷為0的目標。

侯友宜說，面對淨零碳趨勢，新北市政府願意與中央攜手合作，結合產業、學界、NGO與民眾的力量，實踐2050年淨零碳願景。

侯友宜說，提出新北三大零碳藍圖，分別是2030打造八里區成為淨零碳示範區、三重第二行政中心達成碳中和、及都市更新或大型開發區規畫階段納入零碳設計思維（如創能、節能、儲能等），希望在2030年達到減碳30％目標，比中央規定的20％還要高。

侯友宜說，台灣能源98％依賴進口，推動2050年淨零碳排難度非常高，有賴於中央與地方通力合作，呼籲中央盡速提出零碳路徑規畫，讓地方可預為因應，包括淨零碳目標的能源政策、輔導產業轉型升級、及氣候變遷法令(碳費徵收、碳交易)修訂，2050淨零碳是最高目標，即使很難做到還是要全力以赴。

環保局長程大維表示，新北目前已結合產官學與NGO成立氣候變遷及能源對策委員會，多元參與氣候治理，由「能源轉型效率提升」、「智慧運輸」、「循環經濟」「韌性調適」等面向積極推動各項作為。

程大維說，現階段已推動輔導企業能源轉型、加速公私協力再生能源設置、規畫化石燃料退場或改用零碳燃料、導入建築物智慧能源管理系統並輔導動力設備能效提升、推動運具電動化並導入智駕公共運輸與智慧交控系統。

依據估算，2005年新北市碳排放為1911萬公噸，以2005為基準年，2030年氣候願景目標需減少30％至1337萬公噸。

至於會中在討論說要徵收碳排放量的費用，但對比他國仍太低，侯友宜說，那氣候變遷行動法還在立法院，如何在整個碳權、碳徵收、碳交易與經濟發展達到平衡點，尊重立法院的權限，但是大家要往前走。

(中時 )