化瓜農胡國興長年於瓜田附近路旁擺攤，以1斤10元產地價回饋給消費者。(劉秀芬攝)

善化是台南地區大西瓜的主要產地之一，集中在茄拔、東勢寮、六分寮等曾文溪沿岸地區，農民多抽井水澆灌，茄拔嘉南里農民胡國興種大西瓜20多年，有感於種瓜成本愈來愈高，10多年來在瓜田附近省道路旁擺攤，1斤10元的招牌吸引許多過路客採買。

善化區的瓜田一年可栽種3季，第1季大西瓜採收至4月下旬，接著可種植生長期2個月的甜美人西瓜，7、8月再種植一輪大西瓜，主要銷售給餐廳當附餐水果。善化區農會表示，原本農會有西瓜產銷班，但種西瓜農民愈來愈少，都改種稻或胡麻、玉米、甘藷等雜糧，因此西瓜產銷班已經解散。

胡國興說，種大西瓜不僅看天吃飯，而且成本愈來愈高，庄裡原本有10幾人種瓜，因為種瓜太辛苦，都改種稻子、雜糧，現在只剩3戶在種瓜，今年雖然乾旱，但善化地區農民多抽地下水灌溉，因此西瓜生長受影響不大，產量還算正常，但價格也拉不起來，因此賣給盤商不划算，今年清明節前每台斤約12、13元，現在都低於10元。

今年66歲的胡國興說，他20前接手父親西瓜園，原本也是賣給大盤商為主，但由於盤商收購時總是要砍價，因此他10多年前開始在國道1號善化交流道旁的省道擺攤，由於他的西瓜品質穩定，不熟不甜的不採來賣，除了嘗鮮的過路客，很多客人年年都來買。

胡國興說，種西瓜是靠天吃飯，最怕颱風天淹水，只要品質顧好，不怕沒人買，只是近年農藥、肥料、資材成本年年提高，每台斤成本就要6、7元，現在產地價每斤破10元，瓜農只是賺個溫飽。

胡國興表示，善化這區的大西瓜冬至前後就要把苗栽下，平均每周要淹灌一次，清明節前就可採收，而且種西瓜像養小孩，要有適當的肥料與農藥才有健康的植株，西瓜要好吃都是多年經驗的累積，曾有青農要求胡國興傳授經驗，胡國興說，每塊田狀況都不一樣，青農如果肯跟長期跟著他學，他也不會藏私。

(中時 )