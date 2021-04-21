今天的焦點賽事來到天使與遊騎兵身上，因為大家所喜愛的大谷翔平又將登場先發，不過今天不一樣的是他將以「投手」身份上場，本季多半在打擊建功的他力求更全面的表現！所以這場比賽也引來龐大球迷關注。

而今天打線也給了大谷翔平很大的幫助，其中佛萊徹(David Fletcher)首先在３局開張，他擊出右外野高飛犧牲打送回壘上隊友先拿1分，接著到第4局遊騎兵投手投出了暴投，「神鱒」卓奧特(Mike Trout)則回到本壘得分，隊友也跟進上到二壘，最後以2：0結束前4局。

Fun 3-pitch sequence from Shohei Ohtani against Joey Gallo pic.twitter.com/lGllsNuz53 — Brent Maguire (@bmags94) April 21, 2021

但或許球隊為了保護大谷翔平，第5局就將他換下場了，之後換上坎寧(Griffin Canning)繼續比賽，而大谷翔平總計4局共投了80球，僅被敲1安打無失分，飆出7次三振但也有6次保送，表現相當優秀，自責分率是超低的1.04。

Shohei Ohtani, 97mph Fastball (foul) and 88mph Splitter (swinging K), Oh-verlay. pic.twitter.com/XjmCJWChBp — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 21, 2021

Tuesday.

Shohei Ohtani makes his return to the mound.



🎟️: https://t.co/DzHapFzI7j pic.twitter.com/UzJyh5xmlF — Los Angeles Angels (@Angels) April 18, 2021

加上首場先發，他目前累積8.2局的投球，共送出14次三振，自責分率僅1.62，二刀流的威力依舊還在，當然本季他多半以打者身份上場，在打擊上的表現更讓人眼睛為之一亮，在前15場比賽中他共計55打數送出17支安打、4支全壘打，為球隊貢獻12分的打點，超過3成的打擊率非常不錯。期待他下一次的登板投球！

(中時新聞網)