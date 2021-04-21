臉書「靠北警察」昨有一則貼文，指1名分局長半夜開私車不開大燈偷跟巡邏車，被制服警發現後，跳針「我是分局長」，該警員不領情，開出紅單，貼文一出，引發基層一片狂讚，紛紛敲碗置板凳，由於貼文中有「愛與鐵血」高市警局所創臉書粉絲頁以及把基層當狗操的關鍵字，警界瘋傳應該是高雄某分局長，市警局為表重視，昨晚一口氣連問17個分局長，17人口徑一致：「不是我」。

靠北警察臉書昨1則貼文指有分局長深夜開私車不開大燈跟巡邏車，被基層警霸氣開單。（圖／翻攝自靠北警察）

臉書社團「靠北警察」昨一篇貼文，指1名分局長半夜開私車不開大燈，偷跟巡邏車被巡邏警發現攔下，該名分局長不斷跳針「我是分局長」，但該名制服警不領情，指「難不成我瞎啊，看不出你是分局長？分局長又怎麼樣，內褲大到穿不下是不是？要搞你機會多的是，好險我有開你罰單，不然我會覺得對不起這身制服」，並開出可罰3600元以下的罰單。

由於文中有「愛與鐵血」高市警局所創臉書粉絲頁以及把基層當狗操的關鍵字，高雄警界瘋傳應該是高雄市某分局長，被列指數最高的苓雅分局長梁東山，分局昨傍晚稍早對外否認傳聞，並指分局長前晚11點已早早就寢，但昨深夜又發出澄清稿，指因當晚轄區發生殺案，分局長梁東山坐鎮派出所至深夜，有不在場證明，但澄清文不僅打臉稍早分局說法，且事實上該篇「靠北警察」的發文，「也未點出是何時對分局長開單」。

除苓雅分局否認傳聞外，高雄南區的分局長有不少人也被基層「看好點名」，市警局為求慎重，去電17個分局長全部問一遍，得到的答案是「不是我」，17個分局長全數口徑一致。

由於高市17個分局長全部否認，警界也有人指，「也有可能是其他縣市」，有人則突破盲腸「答案就等那位離職警釋放影片後揭曉」，不少人仍敲碗一心想知道「那位分局長到底是誰？」。

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(中時新聞網)