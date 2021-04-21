台中市議員王立任憂心學校運動防護員嚴重不足，全台中134所競技運動學校竟只有12所有運動防護員，難以負擔目前防護需求，要求教育局編列預算補齊各校運動防護員之需，教育局20日提出「台中市國民中小學運動代表隊運動防護暨物理治療補助計畫」，提供給台中市各國中小申請運動防護員補助。

王立任指出，台中市目前有134所學校有競技運動校隊，包含國小、國中、高中職，總共318隊。然而全台中市的運動防護員只有12名，只占所有學校不到9％，全部集中在高中職校內。

台中市議員王立任憂心學校運動防護員嚴重不足，全台中134所競技運動學校竟只有12所有運動防護員，難以負擔目前防護需求。（盧金足攝）

依2019年數據顯示，有運動防護員照顧的61隊競技運動校隊總共累計1萬5312次防護人次，剩下無防護員照顧的257所競技運動校隊，高達6萬4511人次的潛在防護人員未被防護，運動防護員數量明顯偏低，造成學生長期暴露在高危險環境下。

王立任表示，台灣運動員長期被詬病的就是小時候使用過度，導致身體提早報銷，感謝教育局認同並積極推動運動防護員的重要性及需求，努力保護台中市的年輕運動員。

他認為，若能從運動員還小時就建立完善的運動防護觀念及措施，將能延續更多選手的運動生涯，幫助培育台灣運動人才。

(中時 )