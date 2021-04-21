台北股市今(21日)開低走低，盤中一度下跌逾150點，航運、玻璃、水泥族群表現出眾，另外，面板受惠報價持續上漲，雙虎友達、群創股價都再創近10年新高，彩晶也亮燈漲停站上21.15元，創近17年新高。

根據面板專業調研機構WitsView在20日公布的4月最新報價調查顯示，電視面板平均漲幅超過6%，IT面板平均也有5-8%的漲幅，市場看好友達、群創第2季獲利表現，甚至有機會挑戰歷史新高。

友達今日開高走高，股價一度來到29.25元，上漲2.35元，漲幅達8.7%，股價來到近10年以來新高，有機會朝30元整數關卡邁進，群創股價在4月13日爆出109萬張天量後，股價拉回稍做整理後便再度向上攻，今日也來到27.6元的近10年新高，上漲2.1元，漲幅8.2%，另一檔面板股彩晶今日更攻上漲停板21.15元，上漲1.9元，股價創2004年4月以來新高。

美股周二再度收黑，台北股市今開盤以17282.76點、下跌41.11點開出，日本、韓國等亞洲主要股市多呈下跌，指數開低走低，盤中一度下跌156.48點，來到17167.39點，目前跌幅有收斂。

(中時新聞網)