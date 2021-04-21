吃隔夜菜恐會致癌？食藥署在官網上闢謠表示，食用隔夜菜不會導致癌症發生，但沒吃完的食物應盡快放入冰箱保存，以免細菌滋生，導致食物中毒發生；因此特別提醒民眾，保存食物的方式很重要，另也別以為東西放入冰箱就不會壞，因為冷藏保存僅能抑菌，無法滅菌，所以建議食物最好在三天內吃完，不要久放。

許多人習慣將沒吃完的飯菜放冰箱保存，隔天再加熱食用，食藥署近日在「食藥闢謠專區」發文表示，網上也有許多關於「食用隔夜菜會致癌」的謠言，說青菜中的「硝酸鹽」與「亞硝酸鹽」經特定的化學作用後，將會轉換成致癌物質「亞硝胺」，因此若常常食用隔夜菜，可能會導致胃癌或其他癌症發生，讓不少民眾擔心焦慮。

食藥署指出，食用隔夜菜不會導致癌症發生！但沒吃完的食物都應盡速放冰箱保存，以免細菌滋生，造成微生物感染。而營養師許育禎也提醒，不新鮮的飯菜除原先該有的營養會流失，保存不當造成細菌滋生，也可能引發食物中毒，因此還是少吃為妙！

許育禎解釋，食物的如何保存是關鍵，因為蔬菜或根莖類食物在栽種過程中回殘留少許的硝酸鹽，若保存不當被微生物汙染，就可能會轉化成亞硝酸鹽，搭配含胺食物（部分海鮮）一起吃，恐產生致癌物「亞硝胺」，引發腸胃道癌症，因此食物在不燙手的狀況就可以放冰箱，另也不要冰超過三天，須盡快食用完為上。

另外，不要以為冰箱是萬能的，不是把飯菜放進去就可以永久保鮮，要記住，冷藏的功能只有抑菌，並沒有辦法滅菌，因此食藥署也提醒，隔夜飯冰了仍要盡快食用，千萬不要放太久。

(中時新聞網)