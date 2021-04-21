蜂蜜飲品是許多人的最愛，但有網路傳聞指出，純蜂蜜和茶葉一起喝恐造成血管栓塞。營養師莊世玟指出，這說法根本是無稽之談，高糖、高油食物吃太多才是危害心血管健康元凶。

衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」近日針對「純蜂蜜不可以和茶葉一起喝」闢謠，強調內容沒有科學論述依據及作用機轉，呼籲民眾不要輕易相信。

雙和醫院營養師莊世玟今天上午接受記者電話聯訪時表示，純蜂蜜和茶葉一起喝恐造成血栓的傳聞，根本是無稽之談，這兩種食物之間並沒有明顯的交互作用。

不過，莊世玟指出，蜂蜜本身是有甜度的食物，也是三酸甘油酯的主要來源，雖然相較其他糖類更為健康和天然一點點，但仍是糖的一種，熱量也不低，喝多了不僅會胖，也會危害血管健康。

莊世玟也提醒，很多民眾購買手搖飲，一看到添加蜂蜜就覺得特別健康，恐喝下過量糖水，呼籲任何含糖飲、甜飲都應少喝。

想降低心血管風險，少吃動物性油脂也是另一大關鍵，莊世玟說，動物性油脂包括豬油、牛油、奶油、帶皮的肉類和肥肉，這些食物是人體膽固醇主要來源，吃多了恐堆積在血管內，危害血管健康，建議飲食均衡，才是健康之道。（編輯：張雅淨）1100421

(中央社)