花蓮壽豐地震規模3.9 最大震度3級 12:312021/04/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮壽豐發生規模3.9地震，最大震度3級。(翻攝自 中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天上午11時1分發生芮氏規模3.9地震，地震深度16.1公里，震央位於花蓮縣政府西南方25.1公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：張雅淨）1100421 花蓮凌晨連2震 最大震度3級 阿里山發生規模4.3地震 彰雲嘉有感 (中央社) #地震 #花蓮縣 #規模3.9 #壽豐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資金回流 3月基金規模創新高 22:202021/04/20 財經 台南先進運輸路網 預算暴增4300億 04:102021/04/20 地方新聞 豐興鋼鐵爐渣車爆炸 2人遭千度爐渣噴濺 1命危 10:382021/04/21 社會 連遇地震火災 泰迪直呼太瘋狂 04:102021/04/21 運動天地 曾文水庫局部乾涸見底 蓄水量減少4.2億立方公尺 11:342021/04/20 生活 美國前副總統孟代爾辭世 享耆壽93歲 12:472021/04/20 國際 孫中山孫女孫穗華於美國加州辭世 享耆壽96歲 22:122021/04/20 兩岸 《金融》防疫保單再進化 國壽首推接種疫苗享保險金額增加 17:402021/04/20 財經 華紙紙張 5月再漲一成 04:102021/04/21 財經要聞 邊緣人掰掰 4級地震統一發送警報 04:102021/04/21 生活新聞 財政部再揭露公股人事真相 葉光章請辭全因檢舉函 21:282021/04/20 財經 生活熱門新聞 獨〉十年磨一「院」！台中「飛花落院」和宅美學餐廳4／24開幕 - 生活 - 工商 「小尺度對流」要來了 周日起全台連雨3天 - 生活 台灣開放萊豬4個月 1800噸美豬流向曝光 - 生活 2肉9菜要515元 男控天價自助餐 業者4字回應 - 生活 汐止鑲金自助餐515元 北市同業看菜色傻眼 當地人揭黑暗真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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