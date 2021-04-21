根據中央氣象局最新資訊，今天上午11時1分發生芮氏規模3.9地震，地震深度16.1公里，震央位於花蓮縣政府西南方25.1公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：張雅淨）1100421

花蓮凌晨連2震 最大震度3級
阿里山發生規模4.3地震 彰雲嘉有感

(中央社)

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