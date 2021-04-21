花旗擬退出13地消金市場，未來在亞洲市場只留下星、港兩地，金管會主委黃天牧強調，花旗原有的財管客戶不能由沒在台灣營運的分行或子行招攬，會嚴防花旗將高資產客戶轉介星港。

花旗集團15日拋出震撼彈，宣布將退出包含台灣在內13地消金市場，黃天牧今天赴立法院財政委員會專案報告談及此事，他表示，金管會現階段將重點檢視整體員工與客戶權益、營運上的穩健經營以及落實內控與資安等，後續也會依法審慎審查。

黃天牧說，花旗銀行董事長暨台灣區總裁莫兆鴻14 日有來和金管會報告，金管會本週一再度約談莫兆鴻，了解情況；昨天金管會也發函給花旗（台灣），強調必須確保消金客戶的權益，後續金管會將密切觀察。

至於外界關切，在信用卡市場居外銀之首的花旗（台灣）宣布出售消金業務，是否會引發其他外銀在台子行的骨牌效應，也陸續割捨消金業務、撤離台灣。

黃天牧說，外銀會不會撤離，牽涉到總行的全球策略決定，金管會不對此預估；不過截至目前，金管會沒有接獲其他銀行要撤離的消息。

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，外銀近年有陸續撤離台灣的趨勢，黃天牧說，目前也有其他外銀準備申請進入台灣，只是還沒完成程序。

黃天牧指出，外銀撤離消金業務主要可以歸結四因素，第一，在2008年金融危機以後，全球跨國金融機構都在重新調整策略，希望尋找一個長期獲利、尤其會挹注股價的策略；其次，消費金融業務方面法遵成本逐漸提高；第三是數位化發展趨勢；再來，各國的國銀提升競爭力，消金市場面臨更強烈的競爭。

黃天牧強調，花旗此次從全球布局考量，並且同時撤出13個消金市場，並非只有台灣。

黃天牧說，花旗在金融危機後就開始調整體質，多任執行長都有減少消金或其他業務，花旗新執行長佛瑞塞（Jane Fraser）的決定也是考量未來發展策略、獲利能力以及股價，「外界不必定位在台灣」。

曾銘宗指出，未來花旗在台灣只留下企金業務，退出的消金業務，也包含財富管理，換言之，花旗在亞洲只留下新加坡和香港兩處做財管業務，曾銘宗要求金管會嚴加督促，不可讓花旗將台灣高資產客戶介紹到香港和新加坡。

黃天牧回應，這是金管會的方向，沒有在台灣設點的金融機構不得招攬業務，花旗（台灣）現有的財富管理客戶，不能由其他沒有在台灣經營的分行或子行招攬，金管會將嚴加執行政策，嚴防花旗將高資產客戶轉介星港。

至於外媒點名星展、渣打等銀行可能有意接手花旗在亞洲的消金業務，黃天牧說，目前金管會並沒有接到任何銀行釋出的消息。（編輯：潘羿菁）1100421

(中央社)