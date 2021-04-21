對於獨立的新時代女性來說，麵包可以自己賺，但愛情絕對不能妥協！搜狐網命理專欄點名，生肖龍、蛇以及豬的女性總是視金錢如糞土，對她們來說，愛情永遠大於物質，她們願意為了感情放棄金錢，更會用生命去捍衛真愛。

▍1. 生肖龍

屬龍的女生天生貴氣，她們身邊總有幸運之神守護，因此她從來都不缺錢花，加上生肖龍女為人慷慨大方，跟朋友出去玩都會主動結帳，是視金錢如糞土的類型，如果只想用錢財拿下屬龍女的心，那是不可能的。

▍2. 生肖蛇

屬蛇的女生不是不在乎金錢，但她們更在意的是愛情，把物質跟愛情相比，她們會為了愛情放棄金錢，加上屬蛇女很專情，一旦愛上一個人就會一心一意付出，甚至把自己的一切奉獻出去，她們也不會計較。

▍3. 生肖豬

屬豬的女生個性成熟也很理性，甚至比很多男人更理智，她們對待愛情的態度很謹慎，並不會輕易地愛上一個人，但如果愛上了就是一輩子。幾乎沒人可以用金錢來買她們的愛情，她們只會用自己的生命去捍衛愛情。

(中時新聞網)