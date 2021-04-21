男星孫協志2015年結束與韓瑜的4年婚，重感情的他曾在家痛哭撞牆，困在憂鬱情緒中無法自拔；如今6年過去了，他走出失婚打擊，近日大方的在網路貼出與夏宇童的閃照，獲得大批網友的祝福。

孫協志歷經多次戀愛無果，本來打算不再談戀愛、也不會結婚，想不到與韓瑜合作《天下父母心》擦出愛火，讓他相信世界確實有真愛，相戀不到1年隨即閃婚，時常PO出甜蜜的合影，未料雙方有無法克服的問題，婚姻僅維持4年；恢單後孫協志一度走不出負面情緒，自虐地展開療傷之旅，走遍與韓瑜熱戀時的場景。

直到2018年，孫協志與夏宇童傳出緋聞，但雙方都不認愛，僅稱呼彼此為好朋友，想不到兩人都在昨（20日）PO出甜蜜合影，只見他們面對面坐著，與一群好友在餐桌旁拍照，身上還穿著牛仔色系的情侶裝；另一張照片更是閃爆，孫協志與夏宇童親密地一起坐在皮製沙發上，女方依偎在他身旁搖控著電視；接著孫協志大字躺在地上，夏宇童癱軟在沙發上繼續看電視，原來孫協志去客串「緋聞女友」夏宇童的YouTube戲劇節目「夏女物語」，雖然沒有明說兩人關係，但親膩又自然的互動，已讓網友興奮地留言大呼：「好甜蜜」、「日常放閃」、「好事近了嗎」、「難得協志哥跟宇童姐在一起，期待喔」、「為了協童，不能不支持呀」，還有眼尖網友發現孫協志疑似幸福肥，整個人圓了一圈。

(中時新聞網)