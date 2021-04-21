家住高雄的1位年約60歲的胡姓男子騎著腳踏車自稱要環島旅遊，一邊騎著車一邊沿路打工，竟迷途在太平山區，因山路昏暗男子不慎跌落產業道路山坡旁，幸好運到巡邏員警，才將他救出送醫。

太平警分局頭汴派出所副所長林嘉文、李財銘日前晚間9點多執行巡邏勤務，巡經長龍路4段產業道路旁，忽然發現山路旁有一黑影，上前查看竟發現一男子全身蜷曲坐在路旁，手腳多處擦挫傷，隨即安撫情緒並通報消防人員前來救護。

頭汴派出所員警上前關懷並通知消防人員前來，護送至附近長安醫院救護。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

經側面瞭解，胡姓男子因個性緣故，離開家人獨自在外居住，自稱要騎著腳踏車一邊環島一邊打工生活，看著道路指示牌邊騎邊走，不料卻迷途在深山產業道路，加上天色昏暗、體力不濟跌倒在路旁，所幸警方及時發現，否則自己也不知道該如何，不過還是會完成自己的環島之旅。

胡姓男子家屬表示，胡男個性較孤僻，自己長年離家在外生活，鮮少與家人連繫，也無法約束他的行為，仍非常感謝警方熱心協助，避免因這偶發事故釀成憾事。

(中時 )