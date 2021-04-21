台東警方於20日下午5點30分在台東市正氣北路巡邏時，發現前方1輛黑色自小客車見警車靠近，就違規跨越雙黃線急速駛離，於是員警示意攔停該車，但22歲的莊姓駕駛拒絕攔停稽查，並沿路狂飆及逆向行駛，員警全程尾隨並通報線上警力協助攔截圍捕，最後終於在中華路二段將車輛攔停，並且發現莊男無照駕駛，並在駕駛座旁查獲毒品吸食器，全案警詢後移送偵辦。

台東警察分局表示，莊嫌無視他人安全，在市區高速逆向行駛，嚴重危害其他用路人安全，並非法持有毒品吸食器，所幸攔停過程無人受傷，全案警詢後移送偵辦。

台東警察分局呼籲，危險駕車行為致生往來人車危險者，可能構成刑法第185條公共危險罪，最高可處5年以下有期徒刑，此外，在道路上蛇行、逼車等危險駕駛行為，依據道路交通管理處罰條例第43條規定，最高可處新台幣2萬4000元罰鍰。

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(中時 )