隨著大陸經濟第1季迅速復甦，人才就業市場也重新回春，迎來「金三銀四」的招聘黃金季。近日大陸獵聘平台發佈《2021Q1中高端人才市場春招跳數據報告》，有跳槽打算的職場人占比為60.71％，而2020年這一比例為38.53％。同時第1季新發職位年增99.02％，企業職位平均年薪為16.57萬元（人民幣，下同），中高端人才平均年薪為20.76萬元。

根據《21世紀經濟報導》指出，新發職位增長最快的是旅遊、新能源汽車領域，2021年第1季年增分別為109.83％、103.53％；從中高端人才投遞占比最高的城市前20大來看，上海、北京位居前二。另外北京、深圳、上海則分別以29.90萬元、28.47萬元和27.84萬元領跑薪資最高城市。

此外，中高端人才市場也呈現出一些新趨勢，例如海口的市場熱度不斷升溫，投遞海口的中高端人才占比在過去6季持續上升。而東莞的薪資水準也亮眼，以27.84萬元位居全大陸第4，僅次於北深上，更超過南京、杭州、廣州等熱點城市。

(旺報 )