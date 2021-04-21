NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（21）日宣布，遊戲將於4月28日進行更新，並開放玩家所期待的安塔瑞斯洞窟4到6層。

《天堂2M》自上市以來，人氣居高不下屢創佳績，玩家間針對遊戲內容、攻略等討論熱度持續攀升。為了讓繼承者們有更豐富的遊戲體驗，NCSOFT表示將於4月28日進行遊戲更新，同步開放安塔瑞斯洞窟地下4到6層，其中地下6層的BOSS「猛龍獸」將是重點狩獵對象，擊敗後將有機會掉落「紅龍之弓」、「火龍之首」等道具。

《天堂2M》全面開戰

《天堂2M》攻城精華影片

《天堂2M》除了預告下週更新外，官方今（21）日也推出了許多活動。

【春遊寶物大慶典】：自4/21維護後至5/6維護前，於活動副本中打怪時將隨機掉落「彩虹氣球」，收集一定量後可與NPC兌換物品。

春遊寶物大慶典

【血盟的成長支援】：自4/21維護後至5/6維護前，血盟捐獻次數提升，血盟捐獻獎勵加倍。

血盟的成長支援

【豐饒的時代第2季】：自4/21維護後至5/6維護前，每日09:00／12:00／18:00／21:00各時段將會發送豐饒獎勵，玩家可在指定時段透過郵件領取道具。

豐饒的時代第2季

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。

(科技)