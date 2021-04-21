以姣好外貌及直率風趣作風著稱的「鄉民女神」潔哥(李秉潔)，在社群除了分享生活外，也經犀利吐露對時事、熱門話題的見解，因此受到廣大粉絲愛戴，她在2018年與交往18年的男友「岳妹」結婚，如今兩人已升格當爸媽，潔哥不時會聊到他們學生時期的故事，昨天更直接放大招，公開她高中時期的青澀舊照，但結果竟然是立刻被50多名粉絲退追蹤，讓她傻眼。

「鄉民女神」潔哥如今已經是人妻與人母，而她與另一半「岳妹」的緣分，起始於高中時期，兩人就這樣相戀相守18年後結婚，很多人都羨慕岳妹好福氣能娶到大正妹，但潔哥昨在臉書公開學生時期的照片，表示很多人好奇她高中的時候長怎樣，於是整理了以前po過的舊照，拼成4宮格一次呈現，效果好驚人。

潔哥因為公布高中時期的舊照，竟瞬間掉粉。(翻攝自潔哥/李秉潔)

只見潔哥比起現在的白嫩纖細，高中時期的她膚色偏黑，且臉頰比現在胖了一圈，笑開的時候明顯有暴牙，唯神韻跟現在沒什麼變化，潔哥也解釋，她小學的時候還是可愛小妞，「國中開始變胖一路胖上去XD」，而當時與現在的體重相差有20公斤之多，當時大約是153公分、58至60公斤，且還沒矯正牙齒，不過「那時候就跟岳妹在一起了」。

潔哥po幼稚園、國小時期搶救人氣。(翻攝自潔哥/李秉潔)

至於膚色，潔哥澄清她其實一直都不太黑，只是當年相機畫素差，「我那個年代沒有智慧型手機，照片都是用拋棄式照相機拍的，然後再拿去照相館洗照片」，加上沒閃光燈的時候拍起來就很暗，至於變胖的原因，潔哥表示因為在連鎖比薩店打工，員工可吃自家餐點還能加料，她最高紀錄是獨自吃掉一盒大比薩，笑稱國中時被班上同學排名，是五醜還三醜之一，「因為我五官一直都算滿深的，那個年代流行小家碧玉清秀型的長相」。

不料舊照po出後，潔哥留意到粉絲頁的追蹤數有了波動，一開始就有7人退追蹤，之後每看一次就少一群，沒料到竟會因為高中時期的照片而瞬間流失50多名粉絲，讓她趕緊補上幼稚園、國小時期的小美女照片來挽救，直呼：「就中間歪了點咩，後來不是回來了XDDD」，網友則笑稱對岳妹改觀，「肯定是兄弟情，不小心跨過友誼界線那種」、「岳妹真的慧眼識英雌 潛力股」、「岳妹的勇氣一定是梁靜茹給的」。

(中時新聞網)