美股收低，台積電(2330)今天股價再度跌破600元關卡，電子權值股包括聯發科(2454)等回檔，但TFT面板的友達(2409)、群創(3481)大漲再攀高價，以及航運股持續噴出大漲；台股雖早盤開低走低，盤中跌逾百點，勉力守17200點，但市場人氣熱絡，成交金額大，也仍有不少個股漲停。

美股三大指數連續第二個交易日走跌。企業財報雖表現佳，但新冠疫情再起，市場擔憂景氣復甦是否產生變數。道瓊工業指數跌256.33點或0.75%，收33821.30點。那斯達克指數跌128.50點或0.92%，收13786.27點。標普500指數跌28.32點或0.68%，收4134.94點。

美股科技股下挫，台積電今天股價再度跌破600元關卡，盤中一度跌8元至594元；包括鴻海(2317)、聯發科等回檔，壓抑台股指數，但TFT面板的友達、群創大漲再攀高價，彩晶(6116)漲停；以及航運貨櫃船的長榮(2603)持續攻高，散裝船之新興(2605)亦挾量攻漲停板。整體而言，台積電續挫，台股仍靠傳產當家撐盤。

今日尾盤台指期結算，今日台股尾盤預料不能再創新高；但仍可順勢於高檔結算。

(時報資訊)