德國時尚服飾和鞋類電子商務公司Zalando周二表示，受到新冠疫情封鎖措施推進，公司第一季營收飆升46%至48%。
該歐洲最大線上時尚產品零售商宣布第一季初步財報，營收將成長46%至48%，為22.2億至22.6億歐元之間(約26.7億至27.2億美元)；另外由該公司和合作夥伴在網站上的總商品成交金額(GMV)則大增逾半，成長54.5%至56.5%，來到31.3億至31.7億歐元之間。
Zalando曾在上個月預估，其GMV在2021年全年將增加27%至32%，為136億至141億歐元之間。
關於2021年第一季，Zalando預期經調整息稅前獲利(EBIT)將為8000萬至1億歐元之間，遠優於去年同期的9860萬歐元虧損。
該公司先前於3月29日調查的分析師財測共識顯示，第一季營收將成長45.5%，GMV成長50.0%，EBIT為4100萬歐元。
Zalando將在5月6日公布完整財報資訊。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。