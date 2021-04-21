德國時尚服飾和鞋類電子商務公司Zalando周二表示，受到新冠疫情封鎖措施推進，公司第一季營收飆升46%至48%。

該歐洲最大線上時尚產品零售商宣布第一季初步財報，營收將成長46%至48%，為22.2億至22.6億歐元之間(約26.7億至27.2億美元)；另外由該公司和合作夥伴在網站上的總商品成交金額(GMV)則大增逾半，成長54.5%至56.5%，來到31.3億至31.7億歐元之間。

Zalando曾在上個月預估，其GMV在2021年全年將增加27%至32%，為136億至141億歐元之間。

關於2021年第一季，Zalando預期經調整息稅前獲利(EBIT)將為8000萬至1億歐元之間，遠優於去年同期的9860萬歐元虧損。

該公司先前於3月29日調查的分析師財測共識顯示，第一季營收將成長45.5%，GMV成長50.0%，EBIT為4100萬歐元。

Zalando將在5月6日公布完整財報資訊。

(時報資訊)