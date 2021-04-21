據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至4月16日當周，美國原油庫存增加43.6萬桶；此外，印度新冠感染數及死亡數創下新高，恐使當地能源需求隨著擴大封鎖而下滑，令盤中油價受到打壓；周三(4/21)截至台北時間上午11點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.30美元，報每桶62.37美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.44美元，報每桶66.13美元。(商品行情網)

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