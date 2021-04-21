《國際油價》原油亞洲電子盤續跌 11:262021/04/21 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至4月16日當周，美國原油庫存增加43.6萬桶；此外，印度新冠感染數及死亡數創下新高，恐使當地能源需求隨著擴大封鎖而下滑，令盤中油價受到打壓；周三(4/21)截至台北時間上午11點20分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.30美元，報每桶62.37美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.44美元，報每桶66.13美元。(商品行情網) 《商情》憂供不應求 國際鐵礦石續攀8年高點 《商情》黃金亞洲電子盤延續漲勢 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #續跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》菸草股重擊 歐股今年來跌最慘 09:102021/04/21 財經 《期貨》三大期指皆墨 4月台指期開低95點 09:102021/04/21 財經 泰國好設計 永續金點開展 10:102021/04/21 財經 台股開盤下跌41點 中鋼、台積電開低 聯發科重返千元 09:082021/04/21 財經 專家傳真－台灣需要創新的金融政策 04:102021/04/21 專題周報 《金融》黃天牧：台股動能充沛 國際風險不可忽 10:352021/04/21 財經 砸3,000億 南亞科蓋新DRAM廠 04:102021/04/21 財經要聞 《國際產業》Apple Car沒下文 iMac穿七彩果凍新裝 10:182021/04/21 財經 《商情》乾旱威脅 紐約期棉反彈走高 09:442021/04/21 財經 台積電走疲 台股早盤回檔修正 09:202021/04/21 財經 財部一周兩聲明 公股銀人事說清楚 04:102021/04/21 金融．稅務 財經熱門新聞 台灣能再創下一個護國神山？張忠謀直言：難 - 財經 - 工商 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 英特爾跨足晶圓代工 張忠謀：相當諷刺 - 財經 - 中央社 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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