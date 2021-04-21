單身的人有他們各自單身的原因，占星網「星座愛情運勢」分析，天秤座、獅子座、處女座卻有一個共同的理由，那就是擇偶條件要求太高。但是並不是因為他們對自己認知不夠，而是因為自身很優秀，不想將就，有自己的要求，不想輕易改變。

▍1.天秤座

天秤座是標準的「外貌協會」，在天秤的字典裡，長得好看就是正義，長相可說是天秤座最重要的擇偶標準，當然這其中還包括身材好，個子不能太矮等。不過只是長得好看還不夠，天秤比較積極上進，不服輸，雖然看起來沒有特別好勝，但是絕對不允許自己做個平庸的人，他想要創造自己的價值，所以沒有上進心的人，他絕對不可能考慮。

天秤喜歡優雅、精緻的生活，不過度追求金錢和享受，但也絕對不希望今後的生活不如現在，因此對物質也有一定的要求。只是這些關於能力和物質的要求，都不如長相更重要，如果長相夠好看，其他兩方面稍微差一點也無所謂，但是如果其他兩方面很好，長相卻不怎麼樣，也很難引起他的興趣。

▍2.獅子座

獅子對自己的要求很高，對另一半也有一定的標準，絕對不能讓自己丟臉，一定要夠優秀，有能力、有才華的人更容易吸引獅子的目光。獅子在認定你以後，會努力保護你，對於自己的選擇很堅定，但是在沒有走入獅子內心前，他還是有很多標準的。

獅子注重細節，會觀察你生活中的各種小事，一個小動作、一句話都可能成為決定性因素，你的修養、品行都是獅子會考慮的，一個粗俗、吝嗇、沒氣質的人是無法得到獅子認可的。在相處過程中，能夠尊重他人的人更容易得到獅子的欣賞，驕傲自大、得意忘形的人會讓獅子覺得厭惡。獅子的擇偶標準沒有很多具體的要求，但是有自己的底線，在接觸過程中觸及到底線就會被他直接否定。

▍3.處女座

處女座就是完美主義者，要求很高，他一向心高氣傲，一定要找一個配得上自己的人。處女座很注重內涵，希望自己能找到一個有知識、有品味、有修養的另一半。一個長相優質的大草包是完全不會被他考慮的，處女座對長相的要求就是五官端正看得順眼即可，但是至於什麼是「看得順眼」那也是處女座自行判斷，反正他說的都對。

處女座有潔癖，但是根本是雙重標準，對自己條件就比較寬鬆，但是如果你看起來很邋遢，那絕對不可能和處女座有發展機會，處女座真的很重視第一印象。處女座堅持自己的高標準，一方面自己不急著脫單，另一方面要保持驕傲的姿態，不願意輕易妥協，如果遇不到符合心意的人，自己也能過得不錯。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)