新黨主席吳成典、市議員侯漢廷、發言人陳麗玲，和拔菜總司令盧朝財、藍天行動聯盟祕書長張傳武等人，上午率20位左右民眾到日本在台協會抗議。（趙婉淳攝）

新黨主席吳成典、市議員侯漢廷、發言人陳麗玲，和拔菜總司令盧朝財、藍天行動聯盟祕書長張傳武等人，上午率20位左右民眾到日本在台協會抗議。（趙婉淳攝）

日本政府預計2年後排放福島核廢水入海，引起鄰近各國強烈反對。新黨和藍天行動聯盟等統派團體，今天號召約20位民眾到日本在台協會抗議，高呼「你先喝、我OK」口號，日本在台協會官員在警察護衛下接受陳情，但當場丟棄貼有「福島氚水」的空水瓶，抗議民眾則怒喊日本首相菅義偉根本不敢喝氚水。

新黨主席吳成典、市議員侯漢廷、發言人陳麗玲，和拔菜總司令盧朝財、藍天行動聯盟祕書長張傳武等人，上午率20位左右民眾到日本在台協會，針對日本政府設定2年後排放核廢水入海，及美日峰會聯合聲明提及台灣問題等表達抗議。

侯漢廷說，科學是檢驗安全的唯一標準，只有在符合國際原子能組織IAEA的全程監督，以及跨國聯合監管的保證，才能放心福島核電廠的「處理水」除氚外無其他非天然放射性核種，且稀釋後的氚輻射活性在WHO飲用水輻射標準的7分之1以下，處於可飲用的狀態。

侯漢廷表示，要求台灣比照南韓，加入對日本排放核汙水的監管機制，另要求日本首相與國務大臣親飲此水，更要駐日代表謝長廷一起喝，以昭公信，若他們都願意喝，他和新黨主席吳成典也願赴日本親飲此水，幫助日本證明此水可喝，打臉台灣無腦反核人士。

侯漢廷痛批，民進黨主張反核，但面對核廢水只敢關切不敢大聲抗議，足證民進黨「假反核、真跪日」，嚴厲譴責這個表裡不一的打假球政黨，更批評謝長廷讓台灣喪權辱國，要求「謝長廷下台」。

至於美日峰會聯合聲明提到台海和平與穩定的重要性，吳成典抨擊，美日不能超越紅線，呼籲日本謹守分際，當中美有矛盾爭議時，遠親不如近鄰，若站在美國那邊就是歷史上千錯萬錯，日本若跟美國互相聯合對抗中國，也絕對是歷史上的錯誤決策。

(中時 )