台股21日受美股前日回跌影響，在連續四天創新高下，以下跌41點開出，盤中更一度跌幅擴大至逾150點，跌破5日均線。其中，權值股表現疲弱，權王台積電（2330）再度失守600元整數關卡，聯電（2303）亦持續於盤下震盪。不過，盤面漲停板家數仍逾20家，主要集中於航運股中的散裝航運，而鋼鐵族群亦在11點過後出現買盤點火。

「航海王」、「鋼鐵人」股價持續熱鬧滾滾，航運股中又以散裝族群表現最靚，波羅的海綜合指數（BDI）續揚1.6％，帶動相關個股股價漲勢凌厲，四維航更是連四日攻漲停。貨櫃航運亦表現強勢，貨櫃三雄的萬海，盤中股價一度觸及漲停，長榮、陽明漲幅皆逾8％；鋼鐵股亦有買盤大舉敲進，中鴻、燁輝、燁興、東和鋼鐵、第一銅等均在盤上，聚亨、佳大盤中再亮燈漲停；此外，造紙族群亦在漲價題材激勵下，股價有所表現。

至於電子股，矽晶圓族群21日續強，中美晶盤中正式突破200元大關，站上206.5元，創近13年來新高價；合晶再攻上漲停價位、嘉晶大漲逾7％，指標股環球晶亦逆勢上揚3％以上。此外，資金也明顯湧入面板族群，面板雙虎友達、群創漲幅均逾7％，彩晶更率先強拉漲停，法人指出，面板股量價配合得宜，技術面仍呈多頭態勢不變。

(工商 )