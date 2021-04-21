國內女裝服飾電商業者友銓電子（5321）表示，隨著各國新冠肺炎疫苗開放施打，全球景氣復甦指日可待，且為因應公司電商業務成長需求及『品牌孵化』的營運主軸，旗下美而快集團將啟動徵才計畫，預計招募商品企劃、視覺設計、節目創意、電商營銷及品牌合作夥伴等多個領域人才，培養台灣的時尚軟實力。

友銓表示，後疫情時代的求職市場中，電商、AI、大數據等「數位轉型概念產業」的職務在疫情中逆勢成長，成為就業時的首選。而擁有多年電商經營經驗的美而快在此次全球徵才中，計畫招募商品企劃、視覺設計、電商營運等職務之儲備菁英60名，月薪60K起跳，公司期望透過此次大規模人才招募，為未來3-5年擴大電商事業版圖打下基礎。

友銓身為國內最大的女裝服飾電商業者，自2018年發展電子商務以來，陸續拿下多個時尚女裝品牌的經營權；2020年取得美而快公司100％的實質經營權後，再次確立了電商事業為未來發展的核心主軸。目前旗下品牌涵蓋Pazzo、MEIER.Q、Mercci22、Miyuki、YuYu Active、WEAR to EAT、Chenn Chenn、An'Q、Mouggan等多間知名網路服飾品牌，合計會員數超過200萬人，且每個品牌業績均保持穩健成長。

友銓表示，公司積極投資台灣，將『台灣品牌孵化』列為營運主軸之一，且公司在宜蘭蘇澳設有產品設計中心及物流中心，擁有從成品的設計、生產、行銷到物流完整的電商資源。此一條龍的資源優勢，使友銓得以在近年來自歐美、日韓等國際快時尚品牌於台灣市場呈百家爭鳴的戰局之際，電商業務的營收數字仍能保持穩定成長的走勢。

友銓2020年的電商營收占比已將近8成，在新冠肺炎疫情的影響下，電商服飾業務搭上「宅經濟」列車，商機發酵的趨勢持續成長，且看好「她經濟」在電商業務的影響範圍日漸擴張，友銓預計招募企劃、設計、行銷、品牌創立等多個領域的工作夥伴，公司進一步表示，品牌創立的重點，是透過系統化整理出公司在金流、物流、生產製造與網站營運的重點教學，協助有時尚潛力者能在短時間內成立個人的服飾品牌，並期許能與公司一同為台灣平價時尚努力。

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