現代人工作忙碌，既是公司員工，也是配偶的另一半、小孩的爸媽，企業更應以關懷及體恤角度，給予員工家庭生活的支持措施。北市勞動局長陳信瑜表示，根據《性別工作平等法》第23條規定，企業雇主若僱用的受僱者達100人以上，即應設置哺（集）乳室與托兒設（措）施，因此勞動局將在5月5日於艋舺大道勞工教室舉辦宣導會，歡迎報名。

陳信瑜表示，許多上班族同時也須照顧自己的家庭，經常處於蠟燭兩頭燒的三明治世代，此時企業更該善待員工及家屬，藉此增加他們對企業的認同感及滿意度，降低員工流動率，減輕企業訓練及招募人力成本。

陳信瑜說，為協助雇主了解《性別工作平等法》第23條規定，勞動局每年皆會辦理相關宣導會，自2015年至2020年，累計已辦理14場次，累積參與人數破千人。

陳信瑜也提到，5月5日辦理的宣導會，會中除邀請社會局及教育局，針對企業辦理托兒設施進行說明，也邀請企業「極限電競股份有限公司」現身說法。

極限電競股份有限公司營運長周亦宣認為，一個職場友善的環境，對員工是很有吸引力的，她也以身作則，創造親職友善職場，並推動中央主管機關修法，創新企業托育新模式「雇主設置居家式托育」。

勞動局表示，此次宣導會地點在北市萬華區艋舺大道101號6樓的勞動局勞工教室，一律採網路報名，屆時歡迎各公司至勞動局網站「線上活動報名」進行報名。

此外，勞動局也首度啟動入場輔導機制，免費派專人至事業單位進行訪視，事業單位可與訪視人員溝通執行困難或相關問題，勞動局將針對各事業單位狀況協助改善，歡迎事業單位主動提出申請。

(工商 )