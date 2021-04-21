大陸運動品牌、在港股上市的安踏體育21日公告，大股東安踏國際將依照每股131.48港元減持共8,800萬股股份，佔已發行股份約3.26％，若以20日收盤價142.2元來看，折讓7.54％，套現逾115.7億港元。消息公布後，安踏股價立刻重挫，截至11點8分，安踏股價報132.6港元，大跌6.75％。

香港信報報導，安踏國際持股將由50.81％降至47.56％，是其自2014年10月以來首次配股減持。安踏國際並通過其全資附屬公司安達控股及安達投資間接持股10.23％。安踏國際由安踏體育主席兼首席執行官丁世忠、副主席丁世家及首席財務官賴世賢等高管持有。

安踏稱，本次配售不會對公司日常運作產生任何重大影響，或出現任何關鍵管理人員變更。

安踏一周前公佈，2021年第一季旗下安踏品牌產品之零售金額較上年同期增長40％～45％，FILA及其他品牌產品的增幅更分別達75％～80％和115％～120％。

(工商 )