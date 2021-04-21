新冠肺炎自費疫苗今日開打，接種情況踴躍。馬偕醫院上午有近百人報到，並完成50幾人的接種，約有5分之1是外籍人士。台大醫院報到的人數有100人，上午已完成80幾人的接種。多數接種自費疫苗的民眾，都是為了出國探親、工作等因素而做準備。

馬偕醫院表示，該院家庭醫學科旅遊門診一早現場就湧現人潮，上午2個門診共120人預約，截至10時30分，已有超過90位民眾報到，陸續完成門診評估、疫苗接種及留院觀察。截至上午10點半，亦有50幾人完成接種，粗估其中5分之1位外籍人士。

第1組接種的民眾為60歲左右、在大學任教的張姓教授夫婦，他們十分讚許台灣防疫作為，看到有機會自費接種新冠肺炎疫苗就馬上掛號，希望為今年度國際學術交流預做準備。現場亦有不少外籍人士等候評估及疫苗接種，有的為了返回自己的國家探望高齡母親，也有為了下半年的商業旅行預先準備。

台大醫院則表示，由於接種自費疫苗的地方是特別門診，但不少民眾不清楚，先前直接到旅遊醫學門診掛號，因此今日接種的人數會超過60人，截至上午10點半已有100人完成報到，其中80幾個人完成接種，多數是為了出國工作、留學等，粗估外籍人士約有個位數。

(中時 )