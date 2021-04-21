中國人民銀行（大陸央行）行長易綱20日出席博鰲亞洲論壇2021年年會「金融支持碳中和」圓桌會議時表示，人行聯合相關部門不斷完善綠色金融頂層設計，透露未來將創設碳減排支持工具，激勵金融機構為碳減排提供資金支持。他還說，正研究對金融機構的壓力測試中，除系統性地考慮氣候變化因素，也正在研究對金融機構開展綠色信貸、綠色債券等業績評價體系。

易綱表示，綠色金融頂層設計已展開多方面工作，要達到促進資金流入綠色行業和領域。首先是完善綠色金融標準體系；其次是強化資訊報告和揭露。他說金融機構目前需揭露銀行間市場綠色金融債、報告綠色信貸的資金使用情況和投向，未來還將分步建立強制的資訊揭露制度，覆蓋各類金融機構和融資主體，統一揭露標準。

第三是構建激勵機制。人行已將綠色債券、綠色貸款納入人行貸款便利的合格抵押品範圍，並將創設碳減排支援工具，激勵金融機構為碳減排提供資金支持。還將通過商業銀行評級、存款保險費率、宏觀審慎評估等管道，加大對綠色金融和碳減排的支持力道。

(旺報 )