承創科技因推出日本代購APP「WORK GO窩客購」，以眾籌方式招攬2000名會員2個多月募資4100萬元，遭檢舉疑涉以老鼠會手法吸金，被調查局送辦，台北地檢署認為吸金事證不足，將承創科技陳姓負責人不起訴，不過，陳男另涉嫌利用眾籌募資機會，挪用資金857萬多元，北檢依侵占罪起訴陳男。

「窩客購」宣稱是以經濟共享為主軸的軟體，利用電商平台，從食、衣、住、行四大要素切入，讓就職菁英者也能輕鬆賺取優渥薪資，不因時間而限，不因地緣而制，任何商品都能以代購代買的方式，全程無須現金交易，運用虛擬點數，更同步在亞洲、日本上架，僅付小額手續費，讓國際消費更簡單。

調查局接獲檢舉，指「窩客購」疑以老鼠會方式對外募資，非法吸金4000萬，另負責人陳男疑涉挪用募資資金，依違反《多層次傳銷管理法》、《刑法》侵占罪將陳男移送北檢偵辦。

北檢調查，陳男聲稱承創公司將於智慧型手機安卓、IOS系統平台，開發日本代購APP「WORK GO窩客購」，並以贊助開發APP可換取營運預購金為由，以眾籌手法招攬會員投資，自2016年11月2日至2017年1月25日，招攬2000人共投資4100萬429元。

但陳男卻自2016年11月至2017年2月間，自承創公司帳戶轉帳56次，將3895萬80元移轉至個人帳戶，再轉帳23次，將3064萬9072元匯至承創公司帳戶，挪用差額830萬1008元。

另陳男於2016年11月至2017年3月，將承創公司帳戶轉帳3次共13萬3720元至他人帳戶，作為私用，陳男又於2016年12月6日，侵占承創公司帳戶13萬8687元，總計陳共侵占857萬3415元。

至於陳男被控非法吸金，涉嫌違反《多層次傳銷管理法》部分，檢方認為罪證不足，另予不起訴處分。

(中時 )