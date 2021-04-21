近日傳出消息指出，行政院機要顧問丁怡銘日前打電話至立法院長游錫堃辦公室嗆聲，在昨日引發軒然大波，與游錫堃同屬正國會系統的綠委陳亭妃今日重申，游錫堃已經說過，應該要回歸到體制中，丁怡銘直接打電話來，確實不恰當。

屬蘇系人馬的丁怡銘在去年11月擔任行政院發言人時，因指稱去年台北牛肉麵節冠軍的店家，其牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊劑，結果不久後業者拿出檢驗證明，證實其牛肉萊劑零檢出。

丁怡銘後來改口道歉，並至店家網購消費，但又被眼尖網友抓包打政院統編打算報公帳，最後因輿論壓力下台。但僅3個多月的時間，行政院長蘇貞昌在今年3月，又將丁怡銘悄悄聘回政院，擔任13職等顧問職，月薪11萬。

藍委李貴敏日前表示，丁怡銘回鍋政院一事早有耳聞，早在上月就開始向政院索資要求証實，但政院不斷拖延，顯示心中有鬼，如今被爆出確有此事，也證明民進黨所謂「負責下台」根本是幌子。

近日又傳出丁怡銘為「反萊豬進口」等公投案，打電話至立法院長辦公室，質問游錫堃幕僚有無對媒體放話。游錫堃昨日受訪時並未否認，並表示「如果有什麼意見或事情，應循正常管道。」

蘇貞昌昨日回應，都有要求幕僚，跟各界溝通要非常平和，感謝政院這段期間以來的指教支持，大家互相加油。

陳亭妃表示，立院和政院原本就有平台，各部會的重要首長，在內部會議，沒有人會將訊息外漏，而丁怡銘直接打來詢問，確實不恰當，應回歸到體制當中，透過立法和行政的聯繫窗口，避免造成不必要的誤會。

至於怎麼看待丁怡銘回鍋政院一事，陳亭妃說，蘇貞昌的用人都尊重，這本來就是政院的權責。

(中時 )