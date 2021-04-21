新北市三峽區私立辭修高中先前才因同步調漲國、高中部註冊費用，被教育局查辦違規。有教師近日投訴指，今年校方在未告知教師畫分標準的情況下，將年終突然分成4級距，質疑董事會在背後操控校務。辭修高中校長張凱智表示，確實沒有事先特別告知教師，董事會也沒有特別說明標準訂定方式；教育局表示，私校年終獎金發放對象、金額由學校訂定，但將請學校向教師加強溝通。

投訴教師指，校方今年2月間發放全校教職員工年終獎金，將年終直接區分為1.5月、1月、0.8月、0.5月，往年所有教師的年終都是1.5月，但在校務會議上校方未說明區分標準，許多教師都拿到0.5月的年終，年終級距與教師勞逸表現根本不成正比，嚴重打擊教職員工作情緒，直到日學費漲價爭議出現後，才在3月10日召開臨時會議口頭提報將回溯給大家，但未告知時程。

另外，有家長也指控校方執行董事嚴重干預校務，校方採購食材的承包廠商弘翎國際有限公司 ，竟是由董事登記設立，且自從該承包廠商接手後，學生進食數量被限制，餐飲品質不佳，屢屢反映吃不飽，懷疑董事從中介入牟利。

且董事去年8月未經任何校務會議通過，直接先成立「綜合規劃處」，派任馮姓董事會秘書擔任家長會幹事、學校稽核等職務，綜規處成立後干涉各項處室校務、活動，校方去年11月驚覺該處不合法，才召開臨時校務會議，迫使校務代表追認通過組織。

針對年終獎金一事，張凱智表示，學校是私人企業經營，因為法律未強制規定發放年終，校方原有考慮不發放，呈報給董事會後改採級距發放，確實未事先告知教師訂定標準，校方之後會再做修正。家長、教師若與校方有認知不同，也只能請教育局做裁量評斷。

辭修高中執行董事衛晉平表示，餐食問題完全是莫須有的指控，校方都有請家長委員試吃評斷，學校採購食品依規定進行，未有圖利一事，且成立綜規處有上報董事會，也依照教育部規定成立。

教育局表示，依「教師待遇條例」規定，私校教師獎金發放對象、類別、條件等皆由各校自訂，但市府將請學校與教師加強說明，近期也未收到該校函報教師解聘案件，已請學校說明，若有不妥依規辦理，另外有關餐食部分，由於辭修高中2019年轉為自辦自營，該委辦廠商是協助校方食材採購經費核銷、風險管理，非直接供應食材，目前已通知學校儘速提供食材供應商相關資料，確認合法性。

(中時 )