台北市長柯文哲積極栽培副市長黃珊珊接班，種種動作讓另名副市長蔡炳坤不滿曝光度輸人，引發兩人不和、內鬥傳聞不斷，如今蔡疑因不堪其擾、心力交瘁，遂向柯文哲當面請辭，但經慰留後就打消辭意。對此，黃珊珊表示，政治操作自己司空見慣，也提醒蔡「你當真就輸了」

黃珊珊表示，她與蔡炳坤分工很好，還會互相補位，跟蔡副沒有大問題，但蔡可能不習慣媒體在政治上的操作，自己從政多年已經司空見慣，並提醒他「從政心臟要大顆一點，你當真就輸了」。

黃珊珊說，就連早上蔡炳坤還在問說為什麼現在還要繼續寫，我認為我們只能 被動面對，不需要放在心上，政治圈上都會有波濤，但只要間地做好自己的事情，就如柯文哲常說，把自己事情做好就是對市民最大的回饋。

黃珊珊認為，大家若要拿當政治操作，本來就會燒到自己，也不懂未解想要挑撥兩個每天都坐在一起3個小時的人幹嘛，我與蔡炳坤若同時出現在同格活動，那就是「負負得正」，也代表對事情的重視。

黃珊珊強調，市府內部的事情不用多做揣測，「大家不希望我們把事情做好還是怎樣？」把事情做好才是市民要看到的，而不是去看那些放話，所以當真你就輸。

對於日前被柯文哲成立群作專案列管，黃珊珊不滿指出，我們有一大堆Line群組，每個都有督導的局處，任何事情都會有群組，不理解大家要吵這件事情幹嘛。

(中時 )