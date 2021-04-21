新竹市新豐鄉昨晚（20）發生1輛高速行駛的轎車撞上路上3隻幼犬後肇逃，1隻幼犬當場死亡，屍體甚至被螞蟻爬滿全身，另外2隻幼犬則傷重不斷哀嚎；動保人士到場後緊急將狗送醫救治，所幸受傷的2隻狗已無大礙，動保人士痛批車主太可惡，增加動物醫院與動保團體的負擔，目前已報警緝凶。

「新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會」理事長邵柏虎在臉書表示，他昨晚（20日）接獲1名女學生通報，3隻幼犬遭1輛高速行駛的轎車高速撞上，2隻瀕臨死亡、1隻癱瘓倒在路邊哀嚎；他趕到現場後，其中1隻已經明顯死亡，全身遭螞蟻啃咬，另外2隻則傷重命危，緊急送醫救治。

新竹市新豐鄉昨晚（20）發生1輛高速行駛的轎車撞上路上3隻幼犬後肇逃，1隻幼犬當場死亡，另外2隻傷重治療。（圖／翻攝自邵柏虎臉書）

新竹市新豐鄉昨晚（20）發生1輛高速行駛的轎車撞上路上3隻幼犬後肇逃，1隻幼犬當場死亡，另外2隻傷重治療。（圖／翻攝自邵柏虎臉書）

邵柏虎表示，他之後到獸醫院調配殺蟲劑，為死去的幼犬驅蟲，「讓孩子最後能舒服乾淨的離去」；而載另外2隻傷重的幼犬的途中，幼犬的哀號聲一度停止，他一路上不斷對其喊話，所幸最後警搶救均已無大礙，目前正在做進一步檢查；他也無奈動物醫院處理傷重動物的負擔很大，「我們在院治療的貓狗，幾乎已經快把醫院籠位給塞爆」，希望民眾能出力幫忙領養或轉至中途之家。

許多網友則留言，「真殘忍，太可惡」、「你救了這麼多可憐的小動物，真的很感謝你」、「這肯定是蓄意的，撞死毛小孩的人會有報應」；不少網友看到該協會與動物醫院的窘迫，紛紛說要募款幫忙，「想盡點心力幫忙醫藥費」、「想用棉薄之力幫助毛小孩」。

(中時新聞網)