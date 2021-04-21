響應4月23日「世界閱讀日」，並為讓更多孩子愛上共讀，麥當勞攜手家扶基金會，提供超過6,000冊雙語讀本，給家扶基金會全台各地受扶助的學童，並由社工老師帶領孩子共讀。麥當勞希望，不論多遠的角落，家扶的孩子都可以「一起樂讀趣」，透過共讀感受用心在一起的美好陪伴，並且可將讀本帶回家與家人分享，創造更多快樂共讀的回憶。

麥當勞雙語讀本將陸續提供到全台22所家扶中心以及1家育幼院，家扶預計開設近30堂共讀活動，將有超過1,800位孩子可以擁有自己的雙語讀本。

灣麥當勞長期深耕家庭市場，提倡用心讓陪伴更有意義，引導親子以共讀的方式陪伴、快樂成長，每月推出不同主題的雙語讀本，讓親子一起享用美食，同時體驗美好共讀時光，用心在一起。

根據家扶基金會2020年「弱勢兒少學習資源調查」，超過6成的偏鄉弱勢兒少，家中課外讀物僅有10本以下，家扶社會資源處處長林秀鳳表示，偏鄉課外讀物資源相對不足，「共讀」課外讀物的機會也更少，顯見弱勢兒少在共讀環境與讀物資源的缺乏。

推廣共讀的重點，是讓家長與孩子可以玩在一起，享受美好的陪伴時光。台灣麥當勞表示，希望透過雙語讀本做為親子互動的橋樑，閱讀時不需要拘泥文字內容與形式，以能給予孩子安全感、培養親子關係為目標，是共讀帶給家長與孩子最棒的禮物。

麥當勞鼓勵鼓勵親子共讀，持續推出雙語讀本，4月起全新系列《迷你偵探家族》，由《馴龍高手》作者、英國暢銷作家Cressida Cowell獨家創作，以生動的故事搭配豐富插畫，並增加互動小遊戲，讓孩子越讀越有興趣！書中傳遞「不管你有多小，還是能來一趟大大的探險」，鼓勵孩子發揮想像力，讓孩子由淺入深認識世界。購買89元Happy Meal即可享雙語讀本一本，讓大人小孩吃得安心、讀得開心。

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