全球最大足球鞋製造廠志強-KY（6768）21日公告公司辦理股票初次上市現金增資收足股款，總募資金額逾14.48億元，現金增資基準日訂為4月21日，預定22日以每股49元，掛牌上市。

志強-KY21日公告公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日。

志強-KY辦理股票初次上市前現金增資發行普通股2萬1,785張，競價拍賣最低承銷價格為每股42.61元，依投標價格高者，優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單價格及其數量加權平均價格為每股73.3元，公開申購承銷價為每股49元，總募資金額逾14.48億元，已全數收足，現金增資基準日訂為4月21日。

志強-KY主要產品，可區分為運動鞋、休閒鞋及球類三大類，銷售市場以歐美為主，代工鞋品的國際客戶，包括adidas、Nike、Puma及迪卡儂等客戶。

志強-KY每年銷售鞋品約4,000萬～4,300萬雙，其中又以足球鞋為大宗，年銷售量大約2,000萬～2,100萬雙，占全球足球鞋市場約20％～21％，躍居全球足球鞋製造龍頭廠商，分別占兩大運動品牌Adidas和Nike足球鞋製造的38％和35％。

(工商 )