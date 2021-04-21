暑假去哪玩？陪伴孩子們度過一個寓教於樂的快樂暑假是許多父母的願望，長榮航空與長汎假期繼今年2月推出「長榮兒童冬令營」大受歡迎後，今年暑假熱烈好評回歸，再推出三天兩夜的「長榮親子夏令營」升級版。

因應消費者需求，此次特別擴大招生範圍，歡迎各縣市家長帶著國小一年級到六年級的小朋友一起來參加。

為期三天兩夜的「長榮親子夏令營」限量三梯次，每個梯次只有30個名額，出發日期為7/2、7/16、7/30，除了精彩課程與體驗外，還包括長榮巴士接送、五星級長榮桂冠酒店住宿二晚、餐飲則特別安排豪華經濟艙的飛機餐，還有空廚特製午餐，以及長榮桂冠酒店(基隆)的海景自助午餐等，另外贈送營隊專屬紀念T-shirt，課程結束後將頒發專屬結業證書，完整包套的行程，讓外地的親子家庭也能輕鬆參加，每人費用為15,888元，5月28日前報名，早鳥優惠每人再減2千元。

「長榮親子夏令營」以「職涯探索」與「生活體驗」為兩大課程主軸，整合長榮集團資源，邀請長榮航空、長榮空廚、長榮桂冠酒店等不同領域的堅強師資陣容，共同打造航空、觀光、餐飲等旅運產業的學習脈絡，讓職能體驗更豐富多元，透過專業活潑的課程，引領父母與孩子們共同探索志趣，發現孩子的無限潛能，讓平凡的假期也能不同凡響。

此次特別聘請長榮航空擁有20年以上資歷的空服教官，透過深入淺出的飛航安全知識，帶領孩子體驗第一線空服員的工作，並將實際進入緊急逃生訓練艙，學習遇到亂流、失壓該如何緊急應變，另外也安排美姿美儀、機上送餐等廣受學員好評的專業課程。

夏令營更延伸至長榮空廚深入了解飛機餐製程，特別開放參觀長榮空廚廠區，由專人導覽解說，揭密機上餐食的生產與配餐過程，並特別安排主廚親自指導，體驗翻糖杯子蛋糕與餅乾DIY，期許孩子們從各項體驗課程中「邊玩邊學」，在活潑的學習氛圍中一步步與未來接軌。

為了讓孩子們在學習中快樂成長，長榮桂冠酒店（基隆）特別安排糕點主廚親自教導手作烘焙甜點，透過體驗式學習協助孩子培養專注力及訓練手指動作的協調，同時學習餐桌禮儀與彩色書法課程提升孩子的人文素養與生活美學。除了室內課程，也將前往新北近郊的著名景點「平溪十分瀑布」，敞開心胸親近自然，讓親子共度健康的歡樂假期。

為了讓家長及孩子都能安心參加夏令營，全程除了落實每日量測額溫、戴口罩等防疫措施外，長汎假期也貼心安排了營隊專屬交通車，只要早晨步出飯店大門，即可搭乘每日消毒的長榮巴士前往上課地點，讓大家玩得開心又FUN心。「長榮親子夏令營」名額有限，歡迎有興趣的爸媽及小朋友們及早報名享優惠，欲知詳細營隊內容，請至長汎假期官網查詢https://www.everfuntravel.com/。

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